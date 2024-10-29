شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تعلن عدم تمكنها من نشر القوائم المالية للربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة إنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 30 -6 -2024 بسبب أنه جار مراجعتها وفحصها من قبل لجنة المراجعة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 29 سبتمبر الماضي، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للربع الاول للفترة المنتهية في 2024- 06 - 30 (ثلاثة أشهر) في الوقت المحدد لذلك .
وتوقعت الشركة نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول للفترة المنتهية في 30-6-2024 قبل 15 نوفمبر المقبل.
وأفادت بأنه نظرا لانتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية اعتبارا من تاريخ 30 / 07 / 2024 حتى يتم نشر القوائم المالية.
ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 29 سبتمبر الماضي، عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للربع الاول للفترة المنتهية في 2024- 06 - 30 (ثلاثة أشهر) في الوقت المحدد لذلك .
وتوقعت الشركة نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول للفترة المنتهية في 30-6-2024 قبل 15 نوفمبر المقبل.
وأفادت بأنه نظرا لانتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية اعتبارا من تاريخ 30 / 07 / 2024 حتى يتم نشر القوائم المالية.
ونوهت بإعلان تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.