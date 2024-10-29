شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي» تعدل اتفاقية لمشروع بقيمة 2.71 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي اتفاقية تعديل بينها وبين شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة إم بي سي استوديوز بروجكتس منطقة حرة -ذ.م.م، وشركة الاستدامة القابضة وشركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 26/10/1444هـ (الموافق 16/05/2023م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف إنتاج محتوى متميز ذات جودة عالية من مسلسلات تلفزيونية وأفلام والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 725 مليون دولار، ما يعادل 2.718 مليار ريال.
وأفادت بأن إبرام اتفاقية التعديل لأغراض إعادة توزيع إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به البالغ 725 مليون دولار (ما يعادل 2,718,750,000 ريال) لأغراض تمويل الإنتاجات الفنية.
وتتضمن اتفاقية التعديل -من ضمن تعديلات أخرى- تغيير للطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي استوديوز الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأوضحت أن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 26/10/1444هـ (الموافق 16/05/2023م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف إنتاج محتوى متميز ذات جودة عالية من مسلسلات تلفزيونية وأفلام والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 725 مليون دولار، ما يعادل 2.718 مليار ريال.
وأفادت بأن إبرام اتفاقية التعديل لأغراض إعادة توزيع إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به البالغ 725 مليون دولار (ما يعادل 2,718,750,000 ريال) لأغراض تمويل الإنتاجات الفنية.
وتتضمن اتفاقية التعديل -من ضمن تعديلات أخرى- تغيير للطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي استوديوز الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأوضحت أن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.