الصحة: شهيدان و8 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الحلانية

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامةفي بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الحلانية في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

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