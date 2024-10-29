الصحة: 60 شهيدا و58 جريحا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل والبقاع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارات المتتالية للعدو الإسرائيلي على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ستين شهيدا كالتالي: - العلاق ١٦ شهيدا - تمنين شهيد - بعلبك قرب ثكنة غورو ٦ شهداء - ⁠حدث بعلبك شهيدان - ⁠الحفير ١٠ شهداء - ⁠رام ٩ شهداء - ⁠بوداي ٦ شهداء - ⁠شمسطار شهيدان - ⁠يونين شهيدان - ⁠بريتال شهيد - ⁠طاريا ٣ شهداء - ⁠الحلانية شهيدان واصيب ثمانية وخمسون آخرين بجروح. واوضحت بانه لا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

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