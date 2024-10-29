شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي» تعدل اتفاقية لمشروع مع شركات تابعة بـ1.19 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي اتفاقية تعديل بينها وبين شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة إم بي سي إنيشيتفز المحدودة ("شركة إم بي سي إنيشيتفز")، وشركة الاستدامة القابضة وشركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 10/11/1442هـ (الموافق 20/06/2021م) والمعدلة في تاريخ 06/01/1444هـ (الموافق 04/08/2022م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف تطوير المواهب والاستوديوهات لمنظومة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر أكاديمية إم بي سي والتي تشمل عدة مبادرات والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 318,528,208 دولار (ما يعادل 1,194,480,780 ريال).
ونوهت بإبرام اتفاقية التعديل لأغراض تغيير الطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي إنيشيتفز الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأفادت بأن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م، منوهة بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 10/11/1442هـ (الموافق 20/06/2021م) والمعدلة في تاريخ 06/01/1444هـ (الموافق 04/08/2022م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف تطوير المواهب والاستوديوهات لمنظومة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر أكاديمية إم بي سي والتي تشمل عدة مبادرات والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 318,528,208 دولار (ما يعادل 1,194,480,780 ريال).
ونوهت بإبرام اتفاقية التعديل لأغراض تغيير الطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي إنيشيتفز الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأفادت بأن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م، منوهة بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.