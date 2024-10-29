القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

الشارقة - اميمة ياسر - تتوجه أنظار محبي كرة القدم في العالم العربي نحو استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مواجهة الأهلي والعين في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" ، في الثامنة مساء اليوم.

ويشارك الأهلي في كأس القارات للأندية "إنتركونتينتال 2024" بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا ونفس الأمر ينطبق على العين بطل آسيا.

علماً بأن هذه المباراة تقام تحت مسمى "كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ".

وسيحصل الفائز بها على كأس بطولة تحمل هذا الاسم، كما سيتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، لينتظر الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج بكوبا ليبرتادوريس.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والعين

AD Sports 1HD

MBC مصر

MBC Masr 2

ON Time Sports 1 HD

ON Time Sports 2 HD