شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي» تعدل اتفاقية لمشروع مع شركات تابعة بـ1.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، اتفاقية تعديل بينها وبين شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة، وشركة الاستدامة القابضة وشركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفافية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 26/10/1444هـ (الموافق 16/05/2023م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف نقل المقر الرئيسي للمجموعة ومرافق الإنتاج والمكاتب إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 507,870,660 دولار (ما يعادل 1,904,514,975 ريال).
ونوهت بإبرام اتفاقية التعديل لأغراض إعادة تخصيص بعض من مبالغ التمويل والبالغة 77,646,500 دولار (ما يعادل 291,174,375 ريال) لأغراض تمويل بعض من تكاليف إنشاء استوديوهات مركزية في حي النرجس ولإنشاء منصة بث (uplink) ومركز تحكم للمجموعة في الرياض.
وتتضمن اتفاقية التعديل -من ضمن تعديلات أخرى- تغيير للطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء البريطانية)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأوضحت أن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، منوهة بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفافية لغرض تعديل اتفاقية المشروع المبرمة في تاريخ 26/10/1444هـ (الموافق 16/05/2023م) المتعلقة بتمويل بعض من تكاليف نقل المقر الرئيسي للمجموعة ومرافق الإنتاج والمكاتب إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت أن إجمالي المبلغ المخصص غير الملتزم به بموجب اتفاقية المشروع يصل إلى 507,870,660 دولار (ما يعادل 1,904,514,975 ريال).
ونوهت بإبرام اتفاقية التعديل لأغراض إعادة تخصيص بعض من مبالغ التمويل والبالغة 77,646,500 دولار (ما يعادل 291,174,375 ريال) لأغراض تمويل بعض من تكاليف إنشاء استوديوهات مركزية في حي النرجس ولإنشاء منصة بث (uplink) ومركز تحكم للمجموعة في الرياض.
وتتضمن اتفاقية التعديل -من ضمن تعديلات أخرى- تغيير للطرف الضامن في اتفاقية المشروع، بحيث تقوم الشركة بضمان التزامات شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة الواردة في اتفاقية المشروع بدلاً من شركة مجموعة إم بي سي القابضة (جزر العذراء البريطانية)، وذلك باعتبار أن الشركة هي الشركة القابضة الجديدة للمجموعة بعد إعادة الهيكلة كما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وأوضحت أن مدة العقد: نفس مدة اتفاقية المشروع، والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، منوهة بعدم وجود أثر مالي جوهري على الشركة.