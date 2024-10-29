شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الأول إلى 1.88 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان البنك على تداول

وارتفع إجمالي دخل العلميات بشكل رئيسي بسبب زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل صرف العملات، وصافي دخل الأتعاب والعمولات والمكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة رواتب و مصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية. وقد قابل ذلك انخفاض في الاستهلاك والإطفاء.

وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 7% ويعود ذلك لارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي دخل العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بسبب انخفاض خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض خسائر بيع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، وزيادة دخل صرف العملات وصافي دخل العمولات الخاصة. وقد قابل ذلك انخفاض في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل.

وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 16 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفع إجمالي الدخل من العمليات بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 563 مليون ريال، وصافي دخل الأتعاب والعمولات بمقدار 220 مليون ريال، ودخل صرف العملات بمقدار 152 مليون ريال.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة رواتب و مصاريف الموظفين. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول في الربع الثالث من 2024 بنسبة 2.9% إلى 1.883 مليار ريال، مقابل 1.830 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع في إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وإجمالي مصاريف العمليات.وارتفع إجمالي دخل العلميات بشكل رئيسي بسبب زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل صرف العملات، وصافي دخل الأتعاب والعمولات والمكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.وبحسب البيان، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة رواتب و مصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية. وقد قابل ذلك انخفاض في الاستهلاك والإطفاء.وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 7% ويعود ذلك لارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي دخل العمليات.وارتفع إجمالي دخل العمليات بسبب انخفاض خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض خسائر بيع الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، وزيادة دخل صرف العملات وصافي دخل العمولات الخاصة. وقد قابل ذلك انخفاض في المكاسب من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل.وقال البنك إن صافي الدخل ارتفع في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 16 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.وارتفع إجمالي الدخل من العمليات بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 563 مليون ريال، وصافي دخل الأتعاب والعمولات بمقدار 220 مليون ريال، ودخل صرف العملات بمقدار 152 مليون ريال.وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي بسبب زيادة رواتب و مصاريف الموظفين.