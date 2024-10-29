شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الصناعات الكهربائية» إلى 121.35 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن الأسباب تشمل: تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى، وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 1,148 مليون ريال إلى 1,543 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكهربائية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 115% إلى 121.353 مليون ريال، مقابل 56.425 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 392,6 مليون ريال إلى 505,8 مليون ريال.وأضافت أن الأسباب تشمل: تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى، وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.وبحسب البيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 1,148 مليون ريال إلى 1,543 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.