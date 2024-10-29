شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز مشروع الإسكان المتميز فى 3 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسة شروط حجز مشروع الإسكان المتميز والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان في نحو 3 مدن جديدة وهي بدر، ودمياط الجديده، والمنصورة الجديدة .

ويتيح موقع مسكن التقدم للحجز بأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الههم من إجمالى الوحدات المطروحة فى 15 مدينة جديدة وتشمل:(القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).



وسيتم إتاحة شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg، اعتباراً من غد الأحد الموافق 27/10/2024 وحتي يوم الخميس الموافق 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق بعد غلق باب الحجز على الموقع.

ويقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.e، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".

و يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").

وتمت إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

ويشمل الطرح 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

كما تم إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.