أسماء أولاد من ثلاثة أحرف.. معانيها عميقة ومتنوعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - في الشهر الثامن من الحمل، يبدأ البحث جدياً عن اسم يناسب الصبي الصغير الذي في رحمك، فأنت تطمئنين كل أسبوع، بل كل يوم على نموه السليم، وتغوصين في حالة بحث مستمر عن اسم يناسبه، خصوصاً إذا لم يكن من المقرر أن يحمل اسم جده، وهنا تبدأ الرحلة، التي يشارك فيها إلى جانب الوالدين جميع أفراد العائلة، لتختاروا منها الأنسب لكم من الأسماء ، في هذا السياق تقترح عليكم "الخليج 365 وطفلك" أسماء أولاد من ثلاثة أحرف.

أسماء أولاد عربية من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد عربية من ثلاثة أحرف

تيم

تيم هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو مصدر للفعل تام، ويأتي بمعنى الحب.

جاد

يُعد اسم جاد من أجمل أسماء أولاد عربية، ويعني من يحق الحق ويعدل بين الناس، وجاد الله أي منحه وهِبَة الله، ويوحي بالكرم. ويُقال جاد الحق بمعنى يحق الحق ويُعطيه لأصحابه.

زين

زين هو اسم علم مذكر أو مؤنث من أصل عربي معناه الندى، الحسن، الجمال. ويعني أيضاً السمو، وجمال الصفات، ووسامة الوجه، والهيئة المشرقة. والاسم مصدرٌ للفعل زانَ الذي يفيد المعاني السابقة نفسها.

قيس

مأخوذ من القساوة يعني الصعوبة والشدَّة، يُعتبر من أكثر الأسماء شعبية في العالم العربي، ولهذا الاسم تاريخ منذ عصر الجاهلية، وكان اسم لعدة قبائل عربية.

نجم

نجم هو اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو الشيء اللامع في السماء ليلاً، والنجم ما طلع من النبات على غير ساق.

آسر

اسم علم مذكر عربي الأصل، ومعناه: القوي الشديد، الذي يستطيع الانتصار على أعدائه لقوة جسده وجرأته، وهو الذي لا يخشى أحداً. ويعني من يأسر غيره بجماله وكرمه وأخلاقه.

آصف

وهو اسم وزير النبي سليمان، ومعنى الاسم هو المرصوص المتماسك، الأَصَف هو شجر الكَبَر.

جود

وهو كثرة العطاء مِن غير سؤال للناس، والتعفف عما لديهم. أي بمعنى آخر بذل الكثير وإبقاء القليل. والجُود: المطر الغزير، وجاد الرَّجل بماله يجُود جُوداً بالضَّم، فهو جَوَادٌ.

شَرَف

اسم عربي معناه المحتد، المجد، العلو، شريف القوم، المكان العالي، الأنف. ويعني أيضاً شريف القوم، وقد يُضاف له "الدِّين" فيصبح شرف الدِّين.

مُحِبٌّ

اسم مذكر عربي، ويعني الوَلْهَانُ العَاشِقُ الْمُتَيَّمُ مُحِبٌّ لِأَهْلِ العِلْمِ: مُتَعَلِّقٌ بِحُبٍّ وَتَفَانٍ، كما جاءت بمعنى مُحِبٌّ لِذَاتِهِ: الأَنَانِيُّ.

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أسماء أولاد تركية من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد تركية من ثلاثة أحرف

كآن

اسم علم مذكر، وهو من أشهر الأسماء في تركيا، ومعناه ملك الملوك، أو الدرجة العُليا.

جين

ومعناه الحياة، أو الهدية من الله سبحانه وتعالى.

جان

اسم تركي، ويعني الله الكريم، وفي اللغة اللاتينية يعني السيد.

ناي

هو اسم منسوب إلى الآلة الموسيقيَّة، ويُطلق على الذكور والإناث.

أزل

هو اسم تركي يشير إلى الخلود والأبديَّة.

شاه

ويعني الملك، وهو حجر من أحجار الشطرنج.

تاج

وهو الإكليل الذي يُوضع على رأس الملك أو الأمير.

بخت

هو اسم من أصل تركي، ومعناه الحظ.

كاو

يعني ممشوق القوام.

بها

هو القيم والثمين.

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أسماء أولاد أجنبية من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد أجنبية من ثلاثة أحرف

ليو

اسم ذات جذور لاتينية، ويأتي من كلمة ليون، ومعناه الأسد.

تود

وهو نوع من أنواع الشجر الوارفة الظِلال.

روس

معناه صاحب الشعر الأحمر، وجاء الاسم من منطقة روس الأسكتلنديَّة.

سام

هو الرجل الشجاع القوي المِقدام الذي يعمل بمهنة الصيد.

زاك

لهذا الاسم العديد من المعاني منها؛ المحظوظ، والمتغيِّر، والكريم، والنشيط.

بول

هو اسم من أصل يوناني، ومعناه الصغير، والضئيل، والضعيف.

شون

وهو النور الساطع.

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أسماء أولاد قديمة من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد قديمة من ثلاثة أحرف

حسن

اسم من أصل عربي، ويعني شديد الألفة، وصاحب الوجه الحَسَن.

بدر

اسم عربي، ويعني القمر المكتمل في ليلته الرابعة عشرة.

بِشْر

ومعناه طليق الوجه، والمُشرق، وهو مأخوذ من البشاشة وبُشرى الخير.

زيد

ومعناه النماء والزيادة، وهو اسم يوحي بالزيادة.

سيف

هو اسم عربي معناه السلاح الأبيض، وهو رمز للقوة عند العرب.

سهل

ومعناه الواضح اليسير، غير المُعقَّد.

سعد

وهو اسم مشهور عند العرب قديماً، ومعناه الخير والبهجة والفرح.

عمر

وهو مشتق من العُمْر أي الحياة، وعُمَر المُعَمَّر في الحياة.

عليٌّ

هو اسم يدل على علو الشأن، وعظمة المكانة.

غيث

ويعني المطر، وهو مأخوذ من الغَوْث والإغاثة، ويُسمَّى المطر غيثاً.

هل يثيرك أن تعرفي أسماء أولاد حسب الصفات؟

أسماء أولاد نادرة من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد نادرة من ثلاثة أحرف

آزر

يعني النار.

ردن

اسم علم عربي من الرَّدن، ويعني الغزل غير المنتظم.

جبر

ومعناه الرجل، والشجاع، والمَلِك، والكِبر، وتثبيت وقوع القضاء والقدر.

باز

نوع من أنواع الصقور، وأشدُّ أنواع الجوارح تكبراً، ويُستخدم في الصيد.

بَهِيٌّ

معناه جميل الطلَّة، حميد الأخلاق، حَسَن المظهر، جيِّد الطباع.

فَضل

ويعني الزيادة والبقيَّة والإحسان والغلبة بالمكارم.

وتد

الوتد هو ما تُثبَّت به الخيمة في الأرض، ويكون من الحديد غالباً.

صرب

ومعناه اللبن الحامض.

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أسماء أولاد إسلامية من ثلاثة أحرف

أسماء أولاد إسلامية من ثلاثة أحرف

سدن

وهو الخادم أو الحاجب، ويُطلق على خادم الكعبة الشريفة.

تقيٌّ

هو من التقوى والورع والإيمان، ومعناه الرجل الورع المتعبد.

هود

اسم النبي الذي أرسله الله إلى قوم عاد، ومعناه التوبة.

نور

ويعني الضوء والنور، وهو اسم سورة في القرآن الكريم.

أُبَي

هو الذي لا يضع نفسه في المشكلات أو السوء أو الانحطاط.

دُرِّيٌّ

اسم منسوب إلى الدُّرِّ المكنون، ومعنى الدُّرِّ هو اللؤلؤ.

دان

معناه قُرب الشخص من الشيء، وورد ذكر الاسم في القرآن.

أوب

التوبة والرجوع إلى الله، والنادم على الذنب الراجع لربه.

أنس

كل ما يأنس به الإنسان ويطمئن له قلبه، وهو عكس الوحشة.

وَهَب

العطيَّة أو الهِبة من الله تعالى، والعطاء بلا عوض أو مقابل.

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