أسرار التعامل مع بداية تسنين الرُّضَّع.. وكم يستمر الألم؟ ومتى ينتهي؟

خطوات التعامل مع آلام الطفل الناشئة عن بداية التسنين:

طفل رضيع

ضعي قطعة قماش حول إصبعك، ثم مرريها على لثة طفلك؛ لإزالة البكتريا العالقة باللثة وتسهيل خروج الأسنان.

أعطي طفلك كسرة من البسكويت، أو عضاضة لمساعدته على التخلص من تهيج اللثة.

احتفظي بالعضاضة في الثلاجة؛ حيث يُفضل أن تكون باردة.

استشيري طبيبك حول بعض الأدوية المسكنة للآلام.

اصطحبي طفلك إلى الطبيب إذا اشتدت عليه الأعراض.

احرصي على إرضاعه رضاعة طبيعية.

علاج الألم بالمنزل

طفل رضيع بمرحلة التسنين

جدول التسنين عند الرُّضَّع

يستمر التسنين من عمر 3 أشهر حتى 3 سنوات

القواطع الوسطى المركزية السفلية تظهر من عمر 6 أشهر حتى عمر 10 أشهر.

القواطع الوسطى المركزية العلوية تظهر من عمر 8 أشهر حتى عمر 12 شهراً.

القواطع الجانبية العلوية تظهر من عمر 9 أشهر حتى عمر 13 شهراً.

القواطع الجانبية السفلية تظهر عند عمر 10 أشهر حتى عمر 16 شهراً.

الضرسان الأماميان في الفك العلوي يظهران عند عمر 13 شهراً حتى عمر 19 شهراً.

الضرسان الأماميان في الفك السفلي يظهران عند عمر 14 شهراً حتى عمر 18 شهراً.

النابان في الفك العلوي يظهران عند عمر 16 شهراً حتى عمر 22 شهراً.

النابان في الفك السفلي يظهران عند عمر 17 شهراً حتى عمر 23 شهراً.

الضرسان الخلفيان في الفك السفلي يظهران عند عمر 23 شهراً حتى 31 شهراً.

الضرسان الخلفيان في الفك العلوي يظهران من عمر 25 شهراً حتى 33 شهراً.

أعراض التسنين لدى الرُّضَّع

طفل يشكو ارتفاع درجة حرارته

صعوبة في النوم وأرق بسبب الشعور بالألم، وعدم انتظام في الرضاعة.

حكة في الفم وفرك اللثة، وارتفاع في درجة الحرارة.

احمرار اللثة وانتفاخها، واحمرار الخدين.

العض أو المص، وسيلان اللعاب.

البكاء المتواصل، والإصابة بالإسهال.

علامات التسنين -المبكر والمتأخر- عند الأطفال

متى تنتهي أعراض التسنين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - "تسنين الرضيع من أولى المشكلات المرضية المزعجة التي تواجهها الأم؛ نظراً لوضوحعلى الطفل الرضيع وصراخه أحياناً، وقد تظهر أعراضه قبل ظهور السن بأربعة أيام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بعد ذلك. ومن العلامات الأخرى التي تصاحب ظهور الأسنان الجديدة هي: انتفاخ لثة الطفل واحمرارها وتورمها على شكل كدمات، حيث يمكن ملاحظة ذلك عند فتح فم الطفل، وهذه الآلام تسبب للطفل عدم الراحة والبكاء، إضافة لتورم وألم اللثة المحيطة بالأسنان، ويبدأ هذا الألم من عمر 3 أشهر وحتى 3 سنوات".وللتعرف إلى مزيد من التفاصيل، يستكمل طبيب الأطفال الدكتور حسن النجار، شرح طرق تخفيف ألم التسنين، وتوضيح أنواع الطعام السائل المقدم للطفل، أو شبه السائل، كالمهلبية والجيلي والخضار والفاكهة المهروسة، في التقرير التالي.ضعي بعض الفراولة أو العنب «الخالي من البذور» في الثلاجة حتى تبرد جيداً، أو غطسيها في ماء مثلج، ثم أعطيها للطفل ليعضها.ضعي قماشة نظيفة في ماء مثلج وأعطيها للطفل ليعض عليها. ولتخفيف الألم افركي اللثة بزيت الزيتون.تجنبي إعطاء الطفل الأشياء الصلبة والحامضة، وكذلك المالحة، ويتم إعطاؤه الحليب من خلال رضاعة «بفتحة ذات حلمة واسعة»، أو من خلال كوب؛ لأن الطفل قد يرفض الرضاعة؛ لما تسببه له من آلام حيث تكون لثته متورمة.أعطيه الأدوية التي تسكن الآلام، وهي نفسها التي تُستخدم في تخفيض درجة الحرارة «في حالة وجود الألم».يتسبب ظهور الأسنان للطفل بعدم الراحة، حيث يحتاج الطفل إلى الاهتمام به، وقضاء الوقت معه لتهدئته.تابعي تطورات ظهور الأسنان، ومعرفة الأعراض التي قد تصيب الأطفال للتعامل معها، في ضوء معرفتك بجدول تسنين الرُّضَّع.الجدول يوضح مراحل ظهور الأسنان عند الرضيع بالترتيب حسب عمره، و حسب مواعيد محددة كالتالي:هناك بعض الأعراض المميزة للتسنين عند الرُّضَّع، كما يلي:قد يُولد بعض الأطفال ونجد أن لديهم سناً أو اثنيين، ويُعتبر ذلك أمراً طبيعياً؛ فمن الممكن أن يبدأ بعض الأطفال بالتسنين مبكراً في أثناء فترة الحمل أو عند عمر الشهرين.وعلى نحو آخر، قد يتأخر ظهور الأسنان عند بعض الأطفال حتى عمر عام، ولكن إذا استمر أكثر من ذلك؛ تجب استشارة طبيب أسنان متخصص، وعمل أشعة على فك الرضيع للاطمئنان على وجود خنادق الأسنان.من غير المعلوم كم من الوقت يستغرقه ألم التسنين؛ فقد يستمر شهراً كاملاً، فيُنصح برعاية الصغير والاهتمام به؛ حيث يرتبط ألم التسنين بظهور القواطع الأولية، وبعد ظهورها يهدأ الرضيع، ويخف الألم تدريجياً.يمر جميع الأطفال الرُّضَّع بمرحلة التسنين الذي تختلف أعراضه من طفل لآخر؛ لذلك ننصح الأم بملاحظة التطورات التي تطرأ على طفلها، والتسنين عند الرُّضَّع يبدأ غالباً من عمر 5 أشهر إلى 6 أشهر، وتظهر الأسنان السفلية قبل العلوية.

ماذا تعرفين عن ألم التسنين في عمر الأشهر الثلاثة؟

طرق التعامل السليم مع الطفل في أثناء التسنين

استشارة الطبيب أمر واجب

إعطاء خافض حرارة ومسكن عند ارتفاع الحرارة، والجرعة حسب عمر الطفل.

استخدام المسكن الموضعي للثة مثل الجِل الذي يُدهن به على اللثة، ويتم دهن اللثة كل 4 ساعات قبل الرضاعة أو الأكل بربع ساعة.

تقديم الطعام للطفل في صورة سائلة مثل العصائر والشوربات، أو شبه سائلة مثل المهلبية والجيلي والخضار والفاكهة المهروسة.

* ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.