شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية التعلم تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فازت شركة أكاديمية التعلّم بجائزة المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم و المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنسختها الأولى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التكريم ليؤكد التزام الشركة العميق تجاه المجتمع وسعيها لبناء جيل واعٍ ومسؤول، ويعزز مكانتها الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، ويعكس كذلك حرصها على تحقيق رؤية مستدامة تلبي الأولويات التنموية وتواكب تطلعات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التكريم ليؤكد التزام الشركة العميق تجاه المجتمع وسعيها لبناء جيل واعٍ ومسؤول، ويعزز مكانتها الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، ويعكس كذلك حرصها على تحقيق رؤية مستدامة تلبي الأولويات التنموية وتواكب تطلعات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.