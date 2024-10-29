نور النبوي يحمس الجمهور لحلقات جديدة من مسلسل"6 شهور" بهذا المقطع 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - حمس الفنان نور النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام لحلقات جديدة من مسلسله "6 شهور" الذي تصدر ترند الأكثر مشاهدة بعد طرح أول حلقتين مساء الأربعاء الماضي.
تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتحمس الكثير منهم لمتابعة الحلقات الجديدة التي ستكشف عن مزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن مسلسل 6 شهور تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it بعد عرض الحلقات الأولى، وأعرب خالد النبوي عن سعادته بحب الجمهور ومتابعته للعمل على الرغم من أنه أولى بطولاته في مجال الدراما.
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مسلسل "6 شهور" يمثل أولى البطولات المطلقة في الدراما للفنان نور خالد النبوي، ويُشاركه في بطولته عدد آخر من النجوم وهم نور إيهاب، مراد مكرم، ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي.
حيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد" الشخصية التي لعبها نور خالد النبوي على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية على أمل الفوز بجائزة كبرى.
ويُشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبد الرحمن محمد، شريف دسوقي، فراس سعيد.
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نور النبوي يحمس الجمهور ل "6 شهور"ظهر نور النبوي في مقطع مصور في أحد الأماكن العامة برفقة الفنانة الشابة نور إيهاب التي تشاركه بطولة العمل، وانتقدت نور تصرفات نور النبوي في المسلسل وانه شخصية جاده طوال الوقت، لكنها وعدت الجمهور بأن هذا سيتغير في الحلقات المقبلة، في إشارة منها لحدوث تغير كبير في الأحداث.
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A post shared by Nour El Nabawy (@nourelnabawy)
تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتحمس الكثير منهم لمتابعة الحلقات الجديدة التي ستكشف عن مزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن مسلسل 6 شهور تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it بعد عرض الحلقات الأولى، وأعرب خالد النبوي عن سعادته بحب الجمهور ومتابعته للعمل على الرغم من أنه أولى بطولاته في مجال الدراما.
إذا أعجبك الموضوع اقرأ أيضا غياب والده وحب السينما.. لحظات ومشاهد من طفولة نور خالد النبوي
https://www.instagram.com/p/DBjACNJN45S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DBjACNJN45S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DBjACNJN45S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
مسلسل "6 شهور" يمثل أولى البطولات المطلقة في الدراما للفنان نور خالد النبوي، ويُشاركه في بطولته عدد آخر من النجوم وهم نور إيهاب، مراد مكرم، ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي.
مشاركة سينمائية منتظرة لـ نور خالد النبويعلى جانب آخر ينتظر الفنان نور خالد النبوي عرض فيلمه الجديد "الحريف2 – الريمونتادا"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه جزء العمل الأول سواء داخل مصر أو خارجها.
حيث دارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول إجبار الظروف "ماجد" الشخصية التي لعبها نور خالد النبوي على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى أخرى حكومية، وبمرور الوقت يكسب احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة المشارك في إحدى المسابقات الرياضية على أمل الفوز بجائزة كبرى.
ويُشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبد الرحمن محمد، شريف دسوقي، فراس سعيد.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».