وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم

اشار وزير الطاقة الإسرائيلي، الى أننا "قد نستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم"، زاعما أنه "يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود".

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