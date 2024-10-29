وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش يعترف بمقتل 79 جندياً ومستوطناً في مختلف جبهات القتال منذ بداية تشرين الاول

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي اعترف بمقتل 79 جندياً ومستوطناً في مختلف جبهات القتال، منذ بداية شهر تشرين الاول الجاري.

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