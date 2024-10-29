المكاري من باريس: لحماية التراث والمحفوظات بلبنان من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​،"أهميّة حماية التّراث والمحفوظات في لبنان، لا سيّما منها الأرشيف السّمعي البصري، من تداعيات الكوارث الطّبيعيّة والحروب عليها"، مستشهدًا بما تعرّضت له مدينة صور من قصف جرّاء العدوان الإسرائيلي.

وشدّد، الّذي تحدّث ضمن جلسة تتعلّق بالسّياسات العالميّة لحفظ التّراث، بمشاركة 6 وزراء وممثّلي وزراء من الكونغو وغواتيمالا وفنزويلا وناميبيا وكازاخستان والعراق، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الّذي تنظّمه اليونيسكو في باريس، على "أهميّة التّعاون بين الدّول في مجال حماية ورقمنة الأرشيف، لا سيّما الدّول العربيّة الّتي هي معنيّة أيضًا بمضمون هذا الأرشيف".

وعدّد المكاري المشاريع الّتي قامت بها وزارة الإعلام بالتّعاون مع شركاء فرنسيّين، في مجال حفظ الأرشيف، منوّهًا بـ"التّدخّل السّريع لليونيسكو بالتّعاون مع اليف، لإنقاذ أرشيف "تلفزيون لبنان" لا سيّما المجموعات المعرّضة للخطر، الّتي سيتمّ إدراج البعض منها في ملفّ ترشيح أرشيف التلفزيون لسجل ذاكرة العالم".

وكان المكاري قد التقى خلال مشاركته في المؤتمر، المدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في اليونسكو توفيق الجلاصي، بحضور الوفد المرافق، مندوب لبنان لدى اليونسكو السفير مصطفى أديب، عضو البعثة الدّبلوماسيّة لدى اليونسكو نديم صوراتي، والمستشارة لشؤون الإعلام الفرنكوفوني اليسار نداف.

وبعد المؤتمر، توجّه الوزير إلى عمّان، للمشاركة في المؤتمر الرّئيسي للأسبوع العالمي للدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة لعام 2024، الّذي تنظّمه اليونسكو.