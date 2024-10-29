الهلال الأحمر القطري نفذ المرحلة الأولى من الاستجابة الطارئة بلبنان: توزيع مساعدات لـ5675 شخصًا

أعلن ​الهلال الأحمر القطري​ "الانتهاء من تنفيذه المرحلة الأولى من الاستجابة الطّارئة في ​لبنان​، الّتي تضمّنت توزيع مساعدات لفائدة 5 آلاف و675 شخصًا من الأسر النّازحة والمتضرّرة في قضاءي عالية والشوف وغيرها من مناطق جبل لبنان، وذلك بالشراكة مع الصّليب الأحمر اللّبناني والجهات المحليّة الفاعلة في الميدان".

وأشار في بيان، إلى أنّ "بالتّوازي مع تنفيذ المرحلة الثّانية من هذه الاستجابة الطّارئة، يجري في الوقت الحالي التّنسيق لإطلاق المرحلة الثّالثة قريبًا بقيمة 5 ملايين ريال قطري، وتستهدف توزيع سلال غذائيّة متكاملة، وتأمين الاحتياجات الأساسيّة من مياه الشرب، لفائدة 27 ألفًا و500 أسرة متضرّرة"، لافتًا إلى أنّ "هذه التدخّلات تتماشى مع الاحتياجات الأساسيّة المحدّدة في النّداء الإنساني المشترك الّذي أطلقه الصّليب الأحمر اللّبناني والاتحاد الدّولي لجمعيّات الصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وذكر الهلال الأحمر أنّ "وفدًا منه التقى في بيروت مع كلّ وزير الصّحة اللّبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، رئيس لجنة الطّوارئ الحكوميّة اللّبنانيّة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، والأمين العام للصّليب الأحمر اللّبناني جورج كتانة"، موضحًا أنّه "جرى خلال هذه اللّقاءات، مناقشة أهمّ التدخّلات الطّارئة والمشاريع الّتي يعمل حاليًّا عليها الهلال الأحمر القطري، والاحتياجات الضّروريّة لدعم المتضرّرين من التّصعيد الأخير في لبنان".