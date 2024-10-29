الخارجية السعودية دانت إقرار الكنيست قوانين تحظر أنشطة "الأونروا": انتهاك للقانون الدولي

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن إدان السّعوديّة واستنكارها "بأشدّ العبارات، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (​الأونروا​) في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، الّذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، ومساسًا مباشرًا بقواعد الشّرعيّة الدّوليّة، في ظلّ الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة الّتي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق".

وأكّدت في بيان، "رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيليّة المتواصلة والممنهجة، في الاستهداف السّياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتّحدة ومنظّماتها الإغاثيّة، الّتي تشكّل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التّطهير العرقي ضدّ الشّعب الفلسطيني ومحو الهويّة الفلسطينيّة، ووأد جهود تحقيق السّلام الشّامل والعادل".

وجدّدت الوزارة "دعمها وتضامنها مع "الأونروا" في مهمّتها الإنسانيّة لإغاثة اللّاجئين الفلسطينيّين في المجالات كافّة، خاصّةً وأنّ الوكالة تُعدّ إحدى نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948، الّذي يُعدّ إحدى الثّوابت القانونيّة والمادّيّة لدعم حقّ العودة للاجئين الفلسطينيّين".