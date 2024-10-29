شدّدت وزارة الخارجية التركية على أنّ "الخطوات الّتي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، تنتهك بشكل واضح القانون الدّولي"، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل تهدف إلى القضاء على حلّ الدّولتين ومنع اللّاجئين الفلسطينيّين من العودة إلى وطنهم، من خلال استهداف الأونروا".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "أنشطة "الأونروا" الّتي قدّمت مساعدات حيويّة لملايين اللّاجئين الفلسطينيّين منذ عام 1949، لها أهميّة كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي"، مؤكّدةً أنّ "على المجتمع الدولي انطلاقًا من وجدانه وواجبه القانوني، أن يتّخذ موقفًا قويًّا ضدّ محاولات حظر أنشطة "الأونروا"، الّتي أُنشئت بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة". وأعلنت أنّ "تركيا الّتي تتولّى رئاسة مجموعة العمل الماليّة للأونروا، ستواصل دعم الوكالة سياسيًّا وماليًّا".
وكان قد أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس، مشاريع قوانين تحظر نشاط "الأونروا" في الأراضي الفلسطينيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: سنواصل دعم "الأونروا" وخطوات إسرائيل لإنهاء أنشطتها انتهاك للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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