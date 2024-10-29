أكّدت المندوبة الأميركيّة في الأمم المتحدة، أنّه "لا يوجد بديل حاليًّا لـ"وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في ما يتعلّق بإيصال المساعدات الإنسانيّة".
وأشارت إلى أنّ "على إسرائيل أن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصّةً الشًمال منه، وأن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانيّة"، مشدّدةً على أنّه "يجب أن ندقّ ناقوس الإنذار حول الوضع الإنساني في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا حاليًا وعلى إسرائيل السماح بدخول الغذاء والأدوية إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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