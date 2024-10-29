مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا حاليًا وعلى إسرائيل السماح بدخول الغذاء والأدوية إلى غزة

أكّدت المندوبة الأميركيّة في الأمم المتحدة، أنّه "لا يوجد بديل حاليًّا لـ"وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في ما يتعلّق بإيصال المساعدات الإنسانيّة".

وأشارت إلى أنّ "على إسرائيل أن تسمح بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصّةً الشًمال منه، وأن تحمي العاملين على توزيع المساعدات الإنسانيّة"، مشدّدةً على أنّه "يجب أن ندقّ ناقوس الإنذار حول الوضع الإنساني في قطاع غزة".