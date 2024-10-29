"حزب الله": أسقطنا مسيّرة "هرمز 900" فوق مرجعيون بصاروخ أرض- جو وشوهدت ‏تحترق

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في وحدات الدّفاع الجوّي عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم ‏الثّلثاء، بإسقاط مسيّرة "هرمز 900" فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض- جو؛ وشوهدت ‏تحترق".

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