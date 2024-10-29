أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أن الهجوم الإسرائيلي على إيران من المرجح أنه ألحق أضرارا بقاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتصنيع الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ كجزء من برنامجه الفضائي.
وتثير الأضرار التي لحقت بالقاعدة الواقعة في شاهرود تساؤلات جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، خاصة أنه وقع في منطقة لم تعترف بها طهران سابقا، ولم يعلق الحرس الثوري حتى الآن على أي أضرار محتملة تعرض لها من الهجوم.
وحددت إيران فقط الهجمات الإسرائيلية على أنها وقعت في محافظات إيلام وخوزستان وطهران فقط، دون الإشارة إلى محافظة سمنان الريفية حيث تقع القاعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: صور أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي ربما أصاب قاعدة صواريخ مهمة للحرس الثوري الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.