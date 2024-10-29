بفستان خيالي.. أنابيلا هلال تسحر الجمهور بجمالها- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها بإطلالتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الأناقة من شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الاسود المغطة بالترتر اللامع في جزئه السفلي مكشوف البطن ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.

