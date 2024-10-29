بالصورة- كندة حنا تقلق محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية كندة حنا صورة لساقها و هي تضع عليها الثلج، ما أقلق محبيها على صحتها بعد تعرضها لوعكة صحية، و علقت عليها قائلةً أنها أصيبت بـ "شد عضلي"، و علقت: "شد عضلي قاتل".



يذكر أن كندة حنا كانت قد حمست المحبين لمسلسلها الجديد "عن الحب والكذب"، وشاركت صوراً لها من كواليس التصوير على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت كاتبة: "أصعب شعور عندما يكذب عليك شخص ما بحجة الحب .. كواليس مسلسل عن الحب والكذب من إخراج سيف الدين سبيعي. انتظرونا بقصة مشوقة سنشارك جميعًا فيها بحماس وحب".

يذكر أن مسلسل "عن الحب والكذب" من تأليف رنا الفقيه وإخراج سيف سبيعي، ويتألف من 15 حلقة فقط ويشارك في بطولته إلى جانب كندة، الممثلون يوسف الخال، ويامن الحجلي، وأيمن عبد السلام ورشا بلال.

