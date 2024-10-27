شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتخابات الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الاتحادات الرياضية لانتخابات الجمعيات العمومية، والتي تقرر إقامتها في كل الاتحادات قبل 30 ديسمبر المقبل، وفقا لقرار اللجنة الأولمبية، فهناك اتحادات أغلقت باب الترشح، واتحادات أخرى لم تفتح باب الترشح حتى الآن.

نرصد في السطور التالية موعد انتخابات الاتحادات الرياضية...

اتحاد الرماية 6 نوفمبر ، اتحاد الفروسية 7 نوفمبر، اتحاد العاب القوى 8 نوفمبر ، اتحاد الجمباز 12 نوفمبر وفاز فيها إيهاب امين وقائمته بالتزكية لعدم تقدم مرشحين أمامهم ، اتحاد السباحة، والسلة 15 نوفمبر، اتحاد الكاراتيه، والهوكى 16 نوفمبر، اتحاد رفع الاثقال، والجودو 22 نوفمبر، التايكوندو، والترايثلون 23 نوفمبر ، الجولف 27 نوفمبر، الريشة الطائرة، والتجديف 29 نوفمبر، التنس ،والملاكمة، والكانوى والكياك ، والمصارعة 30 نوفمبر .

وفى شهر ديسمبر تقام انتخابات كلا من : اتحاد الاسكواش 1 ديسمبر ، كرة القدم، والطائرة، والرجبى والسلاح 6 ديسمبر، الدراجات 7 ديسمبر، الشراع، و الطاولة، واليد 13 ديسمبر، بينما اتحاد القوس والسهم ، والخماسى الحديث يوم 14 ديسمبر.