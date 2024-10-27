الامارات | إصابة طفل بطلق ناري داخل سيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لطلق ناري مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في فرنسا.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة رين الواقعة شمال غربي فرنسا، اليوم الأحد، إن الطفل، حسب ما تردد، أصيب برصاصتين في الرأس أثناء وجوده داخل سيارة والده.

وكان والد الطفل يعتزم إيصاله إلى والدته مساء أمس، من حي في مدينة بريتون، حيث جرى بالفعل حادث إطلاق النار في الصباح، بينما كان أفراد ملثمون يتجولون في الشوارع.

وقال والد الطفل إن سيارة كانت تلاحقه أثناء الرحلة.

ولم تتضح في البداية الظروف والخلفية الدقيقة للحادث.

ويحقق مكتب المدعي العام في الاشتباه في محاولة قتل.