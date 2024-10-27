شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 26 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 26 – 10 – 2024، فى مقدمتها: كاف يغرم الزمالك 300 ألف دولار وإيقاف شيكابالا ومنسي 3 مباريات.

رسميًا.. كاف يغرم الزمالك 300 ألف دولار وإيقاف شيكابالا ومنسي 3 مباريات

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادى الزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والتى أقيمت فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

الأهلى يقبل اعتذار محمود كهربا وينتظم فى التدريبات استعدادا للعين الإماراتى

قرر مسئولو النادي الأهلي قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه على أن تكون مشاركته في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني.

مران الأهلى.. محاضرة من كولر وتدريبات استشفائية للأساسيين استعدادا للعين الإماراتى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة العين الإماراتي التي تقام يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في بطولة ‏إنتركونتيننتال.‏

رابطة الأندية لليوم السابع: لا تعديل فى مواعيد المباريات بعد تطبيق التوقيت الشتوى

كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مباريات الدورى المصرى ستقام فى المواعيد المقررة فى الخامسة والثامنة مساءً بعد تطبيق التوقت الشتوى.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب 4-3 فى بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في الغردقة.

موتسيبى يشكر الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لأمم أفريقيا للكرة الشاطئية

وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت على الأراضي المصرية، واستضافتها مدينة الغردقة، في الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجاري.

الزمالك يواصل مفاوضاته مع سامسون لفسخ تعاقده بالتراضي

يواصل مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، المفاوضات مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الكروى الأول، من أجل فسخ تعاقده بالتراضى ورحيله عن صفوف القلعة البيضاء.