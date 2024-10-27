شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة إنبى بالدورى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف لاعبو فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف تدريباتهم الجماعية عقب الراحة التي حصلوا عليها لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على لافيينا وديا بهدف نظيف استعدادا لانطلاق مباريات الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا لاختيار التشكيل الأمثل قبل مواجهة إنبى في الدورى الممتاز.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق إنبي بالجولة الأولى من مسابقة دوري نايل يوم الخميس 31 اكتوبر الجاري على ملعب استاد السلام في تمام الثامنة مساءً.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الإنتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة، والنيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا.



مران مودرن سبورت (1)



مران مودرن سبورت (2)



مران مودرن سبورت (3)



مران مودرن سبورت (4)