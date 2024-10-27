الامارات | الإمارات تدين الاستهداف العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات - بشدة - الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنّب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة تأكيد إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وفي هذا السياق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.