شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يجهز أسامة النجار للحاق بمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحاول الجهاز الطبي لفريق غزل المحلة لكرة القدم بقيادة الدكتور خالد الجميزى تجهيز أسامة النجار ظهير أيمن الفريق للحاق بمواجهة الإسماعيلى المقبلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى أسامة النجار من إصابة بتمزق في عضلة السمانة ويخضع لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته للموسم الجديد، وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي، وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويسعى أحمد عيد عبدالملك لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل مواجهة الإسماعيلى قبل إنطلاق مباريات الدورى.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.