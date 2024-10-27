شكرا لقرائتكم خبر عن الجبل الأسود.. إمام المسجد النبوي يلقي محاضرة في جامع الخالد بأولستن والان نبدء بالتفاصيل

فضل الصلاة

الدمام - شريف احمد - ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، محاضرة في جامع الخالد بمدينة أولستن بجمهورية الجبل الأسود، عقب إمامته لصلاة العشاء، بحضور جمع غفير من المصلين.وحث الشيخ المهنا خلال المحاضرة على شكر الله عز وجل على نعمة الإسلام والهداية، وعلى تيسير سبل الخير وأبواب العلم .وأكد أهمية العلم ومكانته الرفيعة في الإسلام ودوره في بناء الفرد والمجتمع، وأنه سبب لرفعة الأمة وسلاح لمواجهة الأفكار الضالة، متطرقًا إلى فضل الصلاة ومكانتها كركن من أركان الإسلام وأهمية المحافظة عليها جماعة في المسجد، وتعويد الأبناء عليها منذ الصغر، لتنشئتهم على تعاليم الدين.واختتم الشيخ المهنا محاضرته التأكيد بأهمية التمسك بالدين وفق منهج الوسطية والاعتدال، وأن تكون جميع الأعمال والأقوال خالصة لوجه الله ومتوافقة مع ما جاء في الكتاب والسنة .