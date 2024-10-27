شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار على أجزاء من الرياض.. اعرف المواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 1 إلى 10 مساءً تشمل العاصمة ومحافظات الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. الطقس في الرياض كما تشمل محافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، والخرج والحريق والدلم وحوطة بني تميم، والمزاحمية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

ونبه المركز من تأثيرات مصاحبة للحالة المطرية تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية.

