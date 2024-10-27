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توقعات بهطول أمطار على أجزاء من الرياض.. اعرف المواعيد

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.
وأشار إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 1 إلى 10 مساءً تشمل العاصمة ومحافظات الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

الطقس في الرياض

كما تشمل محافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، والخرج والحريق والدلم وحوطة بني تميم، والمزاحمية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
ونبه المركز من تأثيرات مصاحبة للحالة المطرية تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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