شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف، اليوم السبت، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر عبر منصة البلاك بورد، نظرًا لحالة الطقس.

وقالت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس": "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية غداً الأحد 27 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد".

وتابعت: "وذلك في المقر الرئيس بالحوية وجميع المقرات والكليات الجامعية بمحافظات (رنية والخرمة وتربة) على أن يستمر دوام الموظفين عن بعد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها".