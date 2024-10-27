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طقس السعودية.. أمطار على المدينة ‎المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس السبت، أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على أثرها الأرض.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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