شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة ‎المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء أمس السبت، أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على أثرها الأرض.فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)