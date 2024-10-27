أحزاب المعارضة الجورجية المؤيدة للغرب ترفض نتائج الانتخابات "المزورة"

رفضت أحزاب المعارضة الجورجية المؤيدة للغرب نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوز الحزب الحاكم ووصفتها بأنها "مزورة". وقالت زعيمة حزب الحركة الوطنية المتحدة تينا بوكوتشافا في مؤتمر صحافي "لا نعترف بالنتائج المزورة للانتخابات المسروقة"، في حين اتهم زعيم حزب "أخالي" نيكا غفاراميا حزب الحلم الجورجي الحاكم "باغتصاب السلطة وتنفيذ انقلاب دستوري". ويتجه الحزب الحاكم في جورجيا إلى الفوز في الانتخابات التشريعية على حساب المعارضة الموالية لأوروبا، وفق ما أظهرت نتائج جزئية، وقالت اللجنة الانتخابية المركزية إنه بعد فرز أصوات سبعين في المئة من مكاتب الاقتراع، حصد الحزب الحاكم الموالي لروسيا والذي تتهمه المعارضة بتبني نهج سلطوي، 53 في المئة من الأصوات مقابل 38,28 في المئة للائتلاف المعارض الذي يضم أربعة أحزاب.

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