شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن تنفيذ هجوم جديد على إحدى المدارس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوم جديد على إحدى المدارس في غزة بزعم وجود عناصر من حماس داخل المبنى.

وقال جيش الاحتلال إن غارة جوية استهدفت مبنى مدرسة صلاح الدين بالقرب من مدينة غزة.

وأضاف البيان: "هذا المجمع كان يستخدم في السابق كمدرسة، ولكن الآن تم إنشاء مركز قيادة للجناح العسكري لحركة حماس هناك".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية قبل الغارة لتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين المحليين.

وكشفت حكومة قطاع غزة في وقت سابق، عدد العائلات التي قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع أفرادها ومحاها من السجل المدني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.

وأضاف المكتب أن 42885 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، 17210 منهم من الأطفال و11742 من النساء.