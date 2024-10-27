شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: قمة دولية لبحث جهود السلام بالمنطقة مطلع نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاي نيوز عربية بأن قمة أممية ستعقد في بداية نوفمبر المقبل لمناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقالت القناة ذاتها، إن الأردن يضغط بقوة على إعادة إطلاق مسار حل الدولتين بشكل جدي من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحت إشراف أممي وأمريكي.

ووفقا لسكاى نيوز، أكد مصدر أن أكثر من 50 دولة أكدت مشاركتها في القمة المقبلة، مشيرًا إلى أن القمة ستتناول جهود السلام لما بعد انتهاء الحرب على غزة.

وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ناقش في زيارته الأخيرة للسعودية ، ملف الحرب على غزة، وجهود السلام في المنطقة.

ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة وقف الحرب في غزة وجنوب لبنان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.