الامارات | القبض على مافيا إيطالي بعد نشر صورة له بجانب قبر إسكوبار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أكتوبر 2024

ألقتْ الشرطة الإيطالية القبض على لويغي بيلفيدير، أحد أبرز المطلوبين في إيطاليا، بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات، بعد سنوات من الهروب في أميركا الجنوبية.

بيلفيدير، البالغ من العمر 32 عاماً، كان يعمل وسيطاً بين عشائر المافيا الإيطالية وعصابات المخدرات الكولومبية، ويعد شخصية بارزة في تنظيم شحنات «الكوكايين» من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتمكنت السلطات الإيطالية، بالتعاون مع الشرطة الكولومبية و«يوروبول» من تتبعه إلى مدينة ميديلين الكولومبية، حيث كان يختبئ منذ قرابة أربع سنوات، واستدلوا عليه بصورة نشرها أثناء زيارته لقبر زعيم المخدرات الشهير بابلو إسكوبار.

وأثارت الصورة التي نشرتها الشرطة الإيطالية لبيلفيدير وهو بجانب قبر إسكوبار تذكيراً بالأيقونة المثيرة التي جمعت بين حياة إسكوبار الهاربة وأسلوب بيلفيدير المثير للتساؤلات.

يأتي اعتقال بيلفيدير بعد أن حُكم عليه غيابياً في إيطاليا بالسجن لمدة تقارب 19 عاماً بتهم التورط في عمليات تهريب الكوكايين.

وعمل بيلفيدير حلقة وصل أساسية بين عائلة كازاليزي، إحدى عشائر تنظيم «كامورا» المافياوي، ومنتجي الكوكايين الكولومبيين، بعد هروبه من إيطاليا.

مدينة ميديلين، التي كانت مقراً لعصابة المخدرات الأسطورية بقيادة إسكوبار، تعدُّ من أكبر مراكز تجارة الكوكايين في العالم خلال الثمانينات، إذ وفر كارتل ميديلين ما يقرب من 80 في المائة من سوق «الكوكايين» العالمي في أوجه.