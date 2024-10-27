ممثل مصري يفجع بوفاة والده وهذا موعد الجنازة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد طارق وفاة والده، السيد علي طارق محمد أنور إسماعيل، وقال إن موعد صلاة الجنازة على والده الراحل، هو اليوم الأحد عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات.



يذكر أن أحمد طارق شارك في مسلسل "البحث عن علا 2"، من بطولة الممثلين هند صبري وظافر العابدين، ندى موسى، سوسن بدر وطارق الإبياري، كما شارك أحمد طارق في الجزء الأول من المسلسل، وفي مسلسلَي "حالة خاصة" و"ليه لأ".