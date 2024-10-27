"النشرة": إصابات جراء غارات على الشهابية وعدشيت ودير قانون والشعيتية وقاقعية الجسر

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات عدّة، استهدفت بلدات الشهابية، عدشيت، دير قانون، الشعيتية، القليلة؛ وقاقعية الجسر"، لافتًا إلى "تسجيل وقوع عدد من الإصابات جرّاء هذه الغارات".
وذكر أنّ "بعيد منتصف اللّيل، تعرّضت بلدات حانين، القوزح وكونين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطّع. كما أنّ غارات إسرائيليّة على بلدة النبطية الفوقا، تسبّبت بتدمير كبير في حارة السّاحة القريبة من النادي الحسيني، الّتي تضمّ منازل تراثيّة قديمة، ودمّرتها بالكامل؛ فيما أُفيد عن سقوط شهيدَين".
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