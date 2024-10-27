اشار مصدر لـ "سكاي نيوز" عربية الى ان قمة دولية أممية ستُعقد الأسبوع المقبل لبحث اليوم التالي في غزة. ولفت المصدر الى ان القمة المرتقبة ستناقش تقديم الدعم الأمني والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، واوضح بان أكثر من 50 دولة أكدت مشاركتها في القمة الأممية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لسكاي نيوز عربية: قمة دولية أممية ستُعقد الأسبوع المقبل لبحث اليوم التالي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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