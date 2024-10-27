اشار موقع "أكسيوس" الى ان الرئيس الاميركي جو بايدن ونائب الرئيس المرشحة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية كاملا هاريس أجريا اتصالا مع فريق الأمن القومي لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران. ولفتت "أكسيوس" الى ان بايدن أمر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية إسرائيل والقوات الأميركية في المنطقة من هجمات إيران ووكلائها.

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: بايدن أمر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية إسرائيل والقوات الأميركية في المنطقة من هجمات إيران ووكلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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