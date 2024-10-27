نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤولين أميركيين، أننا "لا نرى أن لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دوافع لإنهاء العمليات بمختلف الجبهات قبل الانتخابات الأميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: لا نرى أن لنتانياهو دوافع لإنهاء العمليات بمختلف الجبهات قبل الانتخابات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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