شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالية أكتوبر رسالة بتكاتف المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ذكرى انتصار أكتوبر ستظل مصدر إلهام للمصريين، متابعا:" احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، ألقت الضوء على تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة من أجل رفعة الوطن، والدور العظيم للشعب المصرى فى الوقوف بجانب مؤسساته الوطنية لحماية مقدرات الوطن".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة والتى تصادف الذكرى الـ51 أكدت للجميع قدرة المصريين على عبور خط بارليف المنيع، والقضاء على الأسطورة الكاذبة المتعلقة بالجيش الذى لا يقهر، وهو ما أكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك أن المصريين قادرون علي عبور التحدي بالأمل والعزيمة والمثابرة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاحتفالية رسالة للجميع بضرورة استعادة روح أكتوبر لتكون مصدر إلهام للشعب المصري في التعامل مع التحديات الراهنة، فى الوقت الذي ستظل فيه اكتوبر مصدر إلهام كونه تجسيد لإرادة الشعب المصري الذي تحدى كافة الظروف ونجح في تحقيق انتصار غير مسبوق ، حيث يتعامل العالم أجمع مع هذا الانتصار العظيم على أنه واحد من افضل الانتصارات فى التاريخ الحديث على الإطلاق.