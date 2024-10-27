غارات على السكسكية والنبطية الفوقا والخرايب والمنطقة الواقعة بين أنصار وكوثرية الرز

نفذ الطيران الحربي المعادي غارات على السكسكية، وفي محيط النادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقا، وعلى بلدة الخرايب منطقة الباهلية طريق المدرسة الرسمية والمنطقة الواقعة بين بلدتي انصار وكوثرية الرز.

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