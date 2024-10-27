مقتل 24 شخصا على الأقل في حادث سير وقع في شمال المكسيك

قُتل 24 شخصا على الأقل وجُرح خمسة آخرون في حادث سير وقع في شمال المكسيك انقلبت فيه حافلة للركاب جراء اصطدامها بحاوية سقطت من شاحنة، وفق السلطات المحلية.

واشار رودريغو رييس المسؤول الرفيع في ولاية زاكاتيكاس "إلى الآن، المعلومات الأولية المتوافرة تفيد بمصرع 24 راكبا وإصابة خمسة أشخاص يتلقون العلاج".

ووقع الحادث، على طريق سريع يربط زاكاتيكاس بولاية أغواسكاليينتس في وسط البلاد، عندما سقطت حاوية مملوءة بالذرة من شاحنة، ما تسبب بانقلاب الحافلة.

وكانت الحافلة متّجهة من مدينة تيبيك في ولاية ناياريت في غرب البلاد إلى سيوداد خواريز الواقعة عند الحدود الأميركية.