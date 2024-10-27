شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى: رصدنا مسيرتين عبرتا من لبنان باتجاه الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد مسيرتين عبرتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي والجليل الأعلى، مؤكدا أنه تم إسقاطهما. كما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المواقع من بينها شلومي بالجليل الغربي.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، عن ارتقاء 6 شهداء وسقوط جريح، جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. كما كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن وقوع غارة على أطراف بلدة الزرارية في صيدا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن مقتل 5 جنود في معارك جنوب لبنان في الساعات الماضية. ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.