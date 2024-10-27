شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 05:00 ص

يمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك فى البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.

يخوض فريق الأهلي مباريات قوية في دور المجموعات الأفريقى، بعدما أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ترتيب مباريات الأهلى فى دورى الأبطال

وجاء ترتيب جدول مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى..

الجولة الأولى

الأهلى ضد ستاد أبيدجان فى القاهرة أحد يومى 26 - 28 نوفمبر المقبل.

الجولة الثانية

أورلاندو بايرتس ضد الأهلى فى جنوب أفريقيا أحد يومى 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة

الأهلى ضد شباب بلوزداد في القاهرة أحد يومى 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة

شباب بلوزداد ضد الأهلى فى الجزائر أحد يومى 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة

ستاد أبيدجان ضد الأهلى فى كوت ديفوار أحد يومى 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة

الأهلى ضد أورلاندو بايرتس فى القاهرة أحد يومى 17-19 يناير 2025.