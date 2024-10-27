أردوغان: الحكومة الإسرائيلية المدللة من القوى الغربية تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي

رأى الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، أنّ "الحكومة الإسرائيليّة الصّهيونيّة المدلّلة من القوى الغربيّة، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي".

وتمنّى، في كلمة له خلال فعاليّة في ولاية هطاي، "السّلامة لجارتنا إيران والحكومة الإيرانيّة، الّتي تعرضت لعدوان إسرائيلي فجر السّبت"، مشدّدًا على أهميّة عدم الوقوع في "فخّ الصّراع الإقليمي الّذي تنصبه إسرائيل وداعموها". وأشار إلى أنّ "إسرائيل لن تبلغ بهذه العقليّة أيًّا من مبتغاها".

على الصّعيد الدّاخلي، أكّد أردوغان أنّ "تركيا عصيّة على التّنظيمات الإرهابيّة ومشاريعها، وأنّ الإرهاب لن يستطيع النّيل من أخوة مختلف أطياف الشّعب التّركي من ترك، وأكراد وعرب، وسنّة وعلويّين".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء الماضي، تعرّض مجمع شركة "توساش" في العاصمة أنقرة لهجوم، ما أدّى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. وتمكّنت السّلطات التّركيّة من تحييد المنفّذَين.